Кабінет безпеки Ізраїлю офіційно схвалив припинення вогню з "Хезболлою"

Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із "Хезболлою". Бойові дії у Лівані припиняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та виступ президента США Джо Байдена.

За даними канцелярії прем'єра Ізраїлю, 10 ізраїльських міністрів проголосували за припинення вогню. Лише один міністр був проти.

The Times of Israel уточнює, що єдиним членом кабінету безпеки, який проголосував проти угоди, був міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір.

"Ізраїль цінує внесок США у цей процес і залишає за собою право діяти проти будь-якої загрози своїй безпеці", - запевнив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Деталі від Байдена

Президент США Джо Байден підтвердив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та прем'єр Лівану Наджиб Мікаті прийняли пропозицію США "покласти край руйнівному конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".

За словами американського лідера, така угода "призначена для постійного припинення бойових дій".

Він зазначив, що відповідно до досягнутої сьогодні угоди бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою" вздовж лівано-ізраїльського кордону припиняться в середу о 16:00 за місцевим часом.

При цьому угода передбачає, що Ізраїль має вивести війська з території Лівану 60 днів. При цьому в південній частині Лівану буде розміщено регулярну ліванську армію.

Також Байден уточнив, що якщо "Хезболла" порушить дію режиму припинення вогню, то Ізраїль має право на самооборону відповідно до міжнародного права.