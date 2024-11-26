Кабінет безпеки Ізраїлю офіційно схвалив припинення вогню з "Хезболлою"
Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із "Хезболлою". Бойові дії у Лівані припиняться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та виступ президента США Джо Байдена.
За даними канцелярії прем'єра Ізраїлю, 10 ізраїльських міністрів проголосували за припинення вогню. Лише один міністр був проти.
The Times of Israel уточнює, що єдиним членом кабінету безпеки, який проголосував проти угоди, був міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір.
"Ізраїль цінує внесок США у цей процес і залишає за собою право діяти проти будь-якої загрози своїй безпеці", - запевнив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Деталі від Байдена
Президент США Джо Байден підтвердив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та прем'єр Лівану Наджиб Мікаті прийняли пропозицію США "покласти край руйнівному конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".
За словами американського лідера, така угода "призначена для постійного припинення бойових дій".
Він зазначив, що відповідно до досягнутої сьогодні угоди бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою" вздовж лівано-ізраїльського кордону припиняться в середу о 16:00 за місцевим часом.
При цьому угода передбачає, що Ізраїль має вивести війська з території Лівану 60 днів. При цьому в південній частині Лівану буде розміщено регулярну ліванську армію.
Також Байден уточнив, що якщо "Хезболла" порушить дію режиму припинення вогню, то Ізраїль має право на самооборону відповідно до міжнародного права.
Війна Ізраїлю з "Хезболлою"
Варто зауважити, що активізація бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою" відбулася після вторгнення бойовиків ХАМАС на ізраїльську територію у жовтні минулого року.
Майже рік сторони обмінювалися постійними обстрілами. На цьому тлі мешканцям північної частини Ізраїлю довелося залишити свої будинки.
Але у жовтні цього року ЦАХАЛ розпочав наземну операцію проти "Хезболли" - ізраїльські солдати зайшли на територію Лівану. Ізраїль за допомогою такої операції намагається витіснити бойовиків із південної частини Лівану, щоб вони перестали обстрілювати північну частину Ізраїлю.
Тільки нещодавно стало відомо, що сторони конфлікту можуть домовитися про припинення вогню.
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