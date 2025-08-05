Трамп заявив, що, ймовірно, не балотуватиметься на третій термін

На питання, чи планує Трамп балотуватися на посаду президента США знову, він відповів: "Ні. Напевно, ні".

Водночас він визнав, що хотів би втретє стати президентом США.

"У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", - пояснив президент США.

Варто зазначити, що 22-га поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз саме триває друга каденція Трампа після першої у 2017-2021 роках.

Але, як повідомляє Politico, союзники президента неодноразово пропонували йому ще один термін, незважаючи на цю конституційну заборону. Існують можливі способи, якими Трамп може спробувати обійти цей мандат, включаючи скасування поправки або балотування на посаду віцепрезидент та сходження на посаду президента.