Трамп заявив, що війну в Україні можна завершити за "пару місяців"

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно.

"Я думаю, що ми це зробимо, так", - сказав він.

Американський лідер також додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.

"Я думаю, він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) дійсно хоче вести справи зі США", - зазначив Трамп.

Коментуючи власні підходи до зовнішньої політики, глава Білого дому підкреслив, що його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами.

"Це спрацювало з Індією, і це спрацювало з... Пакистаном, і це спрацювало з... 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", - сказав Трамп.