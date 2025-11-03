UA

Трамп заявив, що війну в Україні можна завершити за "пару місяців"

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки - приблизно за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Білого дому інтерв’ю телеканалу CBS News.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно.

"Я думаю, що ми це зробимо, так", - сказав він.

Американський лідер також додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.

"Я думаю, він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) дійсно хоче вести справи зі США", - зазначив Трамп.

Коментуючи власні підходи до зовнішньої політики, глава Білого дому підкреслив, що його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами.

"Це спрацювало з Індією, і це спрацювало з... Пакистаном, і це спрацювало з... 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати.

"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", - сказав президент США на борту літака Air Force One.

