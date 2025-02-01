Трамп заявив, що віддав наказ завдати авіаударів по ІДІЛ у Сомалі

"Сьогодні вранці я наказав завдати точних ударів з повітря по старшому планувальнику атак ІДІЛ та інших терористах, яких він завербував і якими керував у Сомалі. Ці вбивці, яких ми виявили, що ховаються в печерах, загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам", - написав він у соцмережах.

Трамп заявив, що внаслідок ударів "знищено безліч терористів, при цьому не завдано жодної шкоди мирним жителям". Водночас президент США не навів жодних подробиць, за винятком того, що американські військові роками відстежували людину, яку він назвав "планувальником атак ІДІЛ".

CNN зазначає, що ці удари стали першими, які Трамп віддав за час свого другого президентського терміну.

Білий дім, зі свого боку, не коментує ситуацію, що виходить за рамки поста Трампа в соціальних мережах, а один із чиновників Білого дому заявив, що Міністерство оборони надасть додаткову інформацію, коли це буде "доречно".