Трамп заявив, що у України та РФ немає іншого вибору, як укласти мирну угоду

Нагадаємо, що під час цього ж виступу президент США заявив, що Штати досягли "великого прогресу" з Україною та РФ за останні дні. Він наголосив, що було б чудово довести цю справу до кінця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, Трамп хоче "пов'язати" підписання про корисні копалини з вимогами до України погодитися на швидке припинення вогню.

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