Трамп заявил, что у Украины и РФ нет другого выбора, как заключить мирное соглашение

Напомним, что во время этого же выступления президент США заявил, что Штаты достигли "большого прогресса" с Украиной и РФ за последние дни. Он подчеркнул, что было бы замечательно довести это дело до конца.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Bloomberg, Трамп хочет "связать" подписание о полезных ископаемых с требованиями к Украине согласиться на быстрое прекращение огня.

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