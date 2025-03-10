Трамп заявив, що США близькі до поновлення обміну розвідданими з Україною

За словами американського лідера у розмові з журналістами на борту Air Force One у неділю, Штати близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

"Ми практично вже готові, справді, майже готові", - сказав Трамп, відповідаючі на запитання представників ЗМІ, чи розглядає він можливість розблокування передачі розвідданих для української сторони.

Також президент США розповів, що очікує хороших результатів від переговорів між делегаціями Штатів та України, що заплановані у Саудівській Аравії на початку тижня.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - поділився він очікуваннями, передає Reuters.

Крім того, розповів Трамп, його адміністрація розглядає "багато речей" щодо санкцій стосовно Росії, та зазначив, що Вашингтон не турбує військові навчання за участю Китаю, Ірану та РФ.

США призупинили обмін розвідданими з Україною

Нагадаємо, нещодавно США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Хоча Білий дім не пояснював такі дії та не попереджував про наміри, повідомлення щодо блокування передачі Україні розвідданих підтвердив директор ЦРУ.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова замінити США в питанні надання розвідувальної інформації Україні.

Також раніше західні ЗМІ писали, що Британія продовжить постачати Україні розвіддані навіть після припинення обміну між Києвом і Вашингтоном. Проте їхні можливості менші за американські.

9 березня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував дати Україні розвіддані та поновити передачу озброєння для захисту, доки не вдасться досягти припинення вогню.