Трамп заявив, що Путін говорив йому про вторгнення в Україну

Виступаючи на заході в мерії міста Оукс, на сході Пенсільванії, колишній президент підтвердив свої відносини з Путіним і заявив, що вторгнення в Україну ніколи не сталося б при ньому.

"Я чудово лажу з Путіним", - сказав він своїм прихильникам, багато хто з яких був у кепках з гаслом "Зробимо Америку знову великою".

Коментуючи рішення Путіна про вторгнення, він сказав: "Це було для нього як зіниця ока, він говорив про це, але я сказав: "Ви не увійдете".

Трамп сказав, що у нього також були добрі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що він покладе край війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.

"Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з Путіним більше року, - сказав він. - Це війна, яка має закінчитися, і я збираюся покласти край цій війні... Я збираюся спробувати покласти край цій війні як обраний президент".

Він продовжив: "Я хочу, щоб люди перестали вмирати, от і все".

Заяви Трампа прозвучали після того, як уривки з книги журналіста Боба Вудворда, що готується до виходу, "Війна" показали, що Трамп провів кілька бесід з Путіним після звільнення з посади президента.

Один із таких контактів міг відбутися на початку 2024 року, коли Трамп наказав своєму помічникові залишити його офіс у резиденції Мар-а-Лаго, щоб провести телефонну розмову з Путіним. У книзі не розкривається, що обговорювали Трамп та Путін

В останні дні Камала Харріс та її прихильники використали інформацію про ці розмови для атак на кандидата від Республіканської партії.