Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно

Що передувало

Нагадаємо, у квітні 2024 року під час президентства Джо Байдена було підписано закон, який вимагає, щоб соцмережа TikTok була продана власнику в Сполучених Штатах або одному з їхніх союзників. В іншому випадку, додаток буде заблоковано через проблеми національної безпеки.

Невдовзі, буквально за день-два до вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня, застосунок таки заблокували, оскільки закон набув чинності. Крім того, впоратися з проблемою навіть не допомагав VPN, а сама соцмережа зникла з App Store і Play Market на території США.

Однак, Трамп одразу ж у день своєї інавгурації, підписав указ, який дає материнській компанії TikTok ByteDance ще 75 днів на пошук нового власника. Після продовження терміну застосунок знову почав працювати і з'явився на маркетплейсах.

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