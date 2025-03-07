Трамп заявил, что продлит срок продажи TikTok, если сделка не будет достигнута вовремя

Что предшествовало

Напомним, в апреле 2024 года во время президентства Джо Байдена был подписан закон, который требует, чтобы соцсеть TikTok была продана владельцу в Соединенных Штатах или одному из их союзников. В ином случае, приложение будет заблокировано из-за проблем национальной безопасности.

Вскоре, буквально за день-два до вступления Дональда Трампа на должность президента США 20 января, приложение таки заблокировали, поскольку закон вступил в силу. Кроме того, справится с проблемой даже не помогал VPN, а сама соцсеть пропала из App Store и Play Market на территории США.

Однако, Трампу сразу же в день своей инаугуруации, подписал указ, который дает материнской компании TikTok ByteDance еще 75 дней на поиск нового владельца. После продления срока приложение вновь стало работать и появилась маркетплейсах.

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