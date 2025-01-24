Трамп заявив, що не хотів би запроваджувати мита проти Китаю

"У нас є одна дуже велика влада над Китаєм, і це тарифи, і вони не хочуть їх. І я б вважав за краще не вдаватися до неї. Але це величезна влада над Китаєм", - сказав він.

Як зазначає Bloomberg, Трамп часто застосовував тарифи як погрозу проти друзів і супротивників. Він заявляв, що додаткові доходи від них допоможуть фінансувати його внутрішні пріоритети. Лідер США на другий день свого перебування на посаді пригрозив ввести 10% тарифи на Китай уже з 1 лютого за те, що він дозволив фентанілу "заполонити" Америку.

Ринки сприйняли як позитивний знак те, що Трамп утримався від введення мит на Китай у перші дні свого перебування при владі, а його нещодавні погрози були м'якшими, ніж минулого року. Під час передвиборчої кампанії республіканець встановив додаткові мита на Китай на рівні близько 60%, що, за словами економістів, може підірвати торгівлю США з китайською економікою, яка сильно залежить від експорту.

"Важко зрозуміти, що саме мав на увазі президент США Дональд Трамп у своїх останніх коментарях про тарифи в Китаї... Проте важко уявити, що Трамп відступить від своїх погроз тарифами. І аналіз Bloomberg Economics показує, що для Китаю і світу багато чого поставлено на карту", - сказав Чан Шу, головний економіст по Азії Bloomberg Economics.

Після вступу на посаду лідер республіканців дав китайському застосунку TikTok відтермінування від негайної заборони в США і заявив про низькі ризики національної безпеки цієї платформи.

У Трампа є причина уникати відчуження Пекіна ранніми торговими заходами, оскільки він намагається переконати Володимира Путіна - близького дипломатичного партнера Сі - припинити війну в Україні. "У них велика влада над цією ситуацією", - сказав Трамп про Китай під час відеозвернення до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Представниця МЗС Китаю Мао Нін заявила 24 січня на черговій пресконференції в Пекіні, що у США і Китаю є "величезні спільні інтереси". "Обидві сторони мають активізувати діалог і консультації", - додала вона.