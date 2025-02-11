Трамп заявив, що говорив із Сі Цзіньпіном після інавгурації

"Так, я говорив із ним, і з його людьми теж. Його люди приїжджають весь час. У нас дуже хороші особисті стосунки", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, записаному минулого тижня, але опублікованому в понеділок.

Bloomberg пише, що Білий дім не одразу відповів на прохання про коментар. Видання нагадало, лідери США і Китаю розмовляли 17 січня, за кілька днів до інавгурації Трампа. Тоді вони обговорили торгівлю, TikTok і фентаніл, а також Україну і війну Ізраїлю з ХАМАС.

Зазначимо, що після своєї інавгурації Трамп пригрозив, а потім виконав обіцянку ввести 10% мита на весь імпорт з Китаю. У відповідь на 10% тарифи Китай відповів низкою імпортних мит на товари США, включно з 15% прикордонним податком на імпорт вугілля і скрапленого природного газу. Пекін також ввів 10% мито на сиру нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі з великим двигуном. Ці мита набули чинності в понеділок.

CNN зі свого боку пише, що за словами Трампа, він не "поспішав" розмовляти з Сі того самого дня, коли адміністрація ввела 10% мита на китайський імпорт.