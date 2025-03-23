Трамп заявив, що "дуже добре знає" Путіна і зможе його зупинити

Трамп запевнив, що зусилля зі стримування війни Росії проти України "дещо під контролем".

"Я думаю, що це певною мірою під контролем. У мене хороші стосунки з президентом Путіним і, власне, хороші стосунки з президентом Зеленським також. Було б чудово, щоб вдалося це зупинити", - сказав президент США.

Він наголосив, що "дуже добре знає" Путіна. При цьому він знову повторив тезу, що за часів його першого президентства Путін "ні в що не вторгся".

"Я не думаю, що у світі є хтось, хто зупинить (Путіна), крім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", - заявив Трамп.

За його словами, у нього з Путіним "дуже раціональні дискусії".

"У нас були дуже раціональні дискусії, і я просто хочу, щоб людей перестали убивати. Вони втрачають 2500 молодих людей на тиждень, і вони росіяни, і українці", - додав Трамп.