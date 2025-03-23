Трамп заявив, що "дуже добре знає" Путіна і зможе його зупинити

Президент США Дональд Трамп заявив, що добре знає російського диктатора Володимира Путіна. Він також стверджує, що один у світі зможе зупинити Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю засновнику спортивного сайту Outkick Клею Тревісу.
Трамп запевнив, що зусилля зі стримування війни Росії проти України "дещо під контролем".
"Я думаю, що це певною мірою під контролем. У мене хороші стосунки з президентом Путіним і, власне, хороші стосунки з президентом Зеленським також. Було б чудово, щоб вдалося це зупинити", - сказав президент США.
Він наголосив, що "дуже добре знає" Путіна. При цьому він знову повторив тезу, що за часів його першого президентства Путін "ні в що не вторгся".
"Я не думаю, що у світі є хтось, хто зупинить (Путіна), крім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", - заявив Трамп.
За його словами, у нього з Путіним "дуже раціональні дискусії".
"У нас були дуже раціональні дискусії, і я просто хочу, щоб людей перестали убивати. Вони втрачають 2500 молодих людей на тиждень, і вони росіяни, і українці", - додав Трамп.
Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Головною темою була війна РФ проти України.
У Білому домі заявили, що Трамп і Путін нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці. Проте росіяни продовжують атаки на Україну. Також російський диктатор вимагав припинити надавати Україну військову допомогу у разі встановлення перемир'я.
Більше про те розмову та як Росія затягує переговори щодо України - у нашому матеріалі.
Днями спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Трамп і Путін можуть зустрітися найближчими місяцями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.