Трамп заявив, що більше не розмовлятиме з Путіним
Президент США Дональд Трамп більше не збирається розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним щодо перемир'я з Україною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Американського президента запитали, чи вважає він, що Путін його обманює щодо своїх намірів укласти мирну угоду з Україною.
"Я не хочу використовувати це слово, я знаю лише те, що ми добре поговорили, і так було, скажімо, тричі. Здавалося, що у нас буде припинення вогню, а можливо, і мир, і ви розділяєте його, і робите все, що потрібно, щоб, очевидно, дійти до кінця. І раптом ракети летять на Київ та інші місця. І я сказав: що це взагалі таке?", - зазначив Трамп.
Він розповів, що розмовляв з Путіним три-чотири години тому, "і виглядало так, ніби ми вже на шляху (до припинення вогню - ред.)".
"А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", - додав Трамп.
Президент США зазначив, що йому вже не так цікаво розмовляти з Путіним.
"Він говорить, у нас такі милі розмови, такі шанобливі й приємні розмови, а потім люди гинуть наступної ночі, коли ракета влучає в місто і влучає, я маю на увазі. Нещодавно, здається, в будинок людей похилого віку. Але вони влучають і в інші об'єкти. У що б вони не влучили, люди гинуть. Тож, я не хочу розмовляти", - заявив Трамп.
Ультиматум Трампа для Путіна
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попередив Росію про нові санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну проти України. Він дав главі Кремля 50 днів для ухвалення рішення.
На тлі цього Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією.
Водночас американський президент зазначив, що в разі, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".
Сьогодні Трамп заявив, що знову розчарований діями Путіна і скоротив свій дедлайн у 50 днів, який дав Путіну для перемир'я з Україною.
За словами американського лідера, він дає Росії "10 або 12" днів, щоб вирішити питання України, оскільки "прогресу не досягнуто".
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