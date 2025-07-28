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Трамп заявил, что больше не будет разговаривать с Путиным

Понедельник 28 июля 2025 16:55
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Трамп заявил, что больше не будет разговаривать с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп больше не собирается разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным относительно прекращения огня в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил журналистам во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американского президента спросили, считает ли он, что Путин его обманывает относительно своих намерений заключить мирное соглашение с Украиной.

"Я не хочу использовать это слово, я знаю только то, что мы хорошо поговорили, и так было, скажем, трижды. Казалось, что у нас будет прекращение огня, а возможно, и мир, и вы разделяете его, и делаете все, что нужно, чтобы, очевидно, дойти до конца. И вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я сказал: что это вообще такое?", - отметил Трамп.

Он рассказал, что разговаривал с Путиным три-четыре часа назад, "и выглядело так, будто мы уже на пути (к прекращению огня - ред.)".

"А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", - добавил Трамп.

Ультиматум Трампа для Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о новых санкциях, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины - Москве было дано 50 дней для принятия решения.

На фоне этого Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

По данным СМИ, эти ограничения могут затронуть экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию.

В то же время американский президент отметил, что в случае, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".

Сегодня Трамп заявил, что снова разочарован действиями Путина и сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал Путину для перемирия с Украиной.

По словам американского лидера, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку "прогресс не достигнут".

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