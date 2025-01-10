Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче з ним зустрітися. За його словами, зустріч вже готується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заява Трампа прозвучала в четвер (у США ще 9 січня) під час його виступу перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
"Він хоче зустрітися, і ми це організуємо", - сказав новообраний президент США, який незабаром вступив на посаду.
Низка інших ЗМІ трактують переклад, що Трамп сказав "і ми домовляємося про це". Водночас він не назвав жодних термінів зустрічі.
Деякі ЗМІ виходячи з виступу Трампа вже пишуть, що переговори також ведуться з очільником КНР Сі Цзіньпіном (мова йде про окрему зустріч).
Нагадаємо, у листопаді The Washington Post писало, що після перемоги на виборах президента США, Трамп і Путін провели телефонну розмову. Це нібито відбулося 7 числа. При цьому в Кремлі, і сам Дональд Трамп - заперечували розмову.
Наприкінці грудня на так званій щорічній "Прямій лінії з Путіним" російський диктатор особисто заперечував, що розмовляв з обраним президентом США. При цьому заявив, що готовий до зустрічі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.