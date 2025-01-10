Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться. По его словам, встреча уже готовится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявление Трампа прозвучало в четверг (в США еще 9 января) во время его выступления перед встречей с губернаторами республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
"Он хочет встретиться, и мы это организуем", - сказал новоизбранный президент США, который вскоре вступил в должность.
Ряд других СМИ трактуют перевод, что Трамп сказал "и мы договариваемся об этом". В то же время он не назвал никаких сроков встречи.
Reuters и Bloomberg дополняют, что в ходе свой речи новый глава Белого дома вновь высказался о войне в Украине. Он в очередной раз заявил, что ее нужно закончить.
"Президент Путин хочет встретиться. Он говорил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавый беспорядок", - заявил новоизбранный президент США.
Некоторые СМИ исходя из выступления Трампа также пишут, что переговоры ведутся и с главной КНР Си Цзиньпином. Речь об отдельной встречи, но неизвестно в каком формате - самит либо личная встреча, поскольку Трамп это не уточнил.
Напомним, в ноябре The Washington Post писало, что после победы на выборах президента США, Трамп и Путин провели телефонный разговор. Это якобы произошло 7 числа. Издание утвержало, что стороны говорили в том числе о войне в Украине. При этом в Кремле, и сам Дональд Трамп - отрицали разговор.
В конце декабря на так называемой ежегодной "Прямой линии с Путиным" российский диктатор лично отрицал, что разговаривал с избранным президентом США. При этом заявил, что готов к встрече.
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