Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Заявление Трампа прозвучало в четверг (в США еще 9 января) во время его выступления перед встречей с губернаторами республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

"Он хочет встретиться, и мы это организуем", - сказал новоизбранный президент США, который вскоре вступил в должность.

Ряд других СМИ трактуют перевод, что Трамп сказал "и мы договариваемся об этом". В то же время он не назвал никаких сроков встречи.

Reuters и Bloomberg дополняют, что в ходе свой речи новый глава Белого дома вновь высказался о войне в Украине. Он в очередной раз заявил, что ее нужно закончить.

"Президент Путин хочет встретиться. Он говорил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавый беспорядок", - заявил новоизбранный президент США.

Некоторые СМИ исходя из выступления Трампа также пишут, что переговоры ведутся и с главной КНР Си Цзиньпином. Речь об отдельной встречи, но неизвестно в каком формате - самит либо личная встреча, поскольку Трамп это не уточнил.