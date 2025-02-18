Трамп натякнув на необхідність проведення виборів в Україні

Рейтинг Зеленського

Зазначимо, що наразі незрозуміло, звідки Трамп узяв такі цифри рейтингу, оскільки згідно з українськими опитуваннями дані зовсім інші.

Так, згідно з опитуванням КМІС, у грудні 2024 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, а не довіряли - 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.