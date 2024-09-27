Трамп заявив про хороші стосунки з Путіним. Зеленський йому відповів

Трамп вкотре повторив заяву про те, що може швидко припинить війну в Україні, якщо його оберуть президентом США.



"У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - сказав він.

У відповідь на це Зеленський висловив сподівання, що з ним стосунки у Трампа все ж кращі, ніж з Путіним.