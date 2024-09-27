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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным. Зеленский ему ответил

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Он уверен, что если победит на выборах, закончит войну в Украине "очень быстро".

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Трамп сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Голос Америки".

Трамп еще раз повторил заявление о том, что может быстро прекратит войну в Украине, если его изберут президентом США.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - сказал он.

В ответ на это Зеленский выразил надежду, что с ним отношения у Трампа все же лучше, чем с Путиным.

Встреча Зеленского и Трампа

В пятницу, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Сейчас они проводят переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.

Детальнее о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп