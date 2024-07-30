Трамп заявив про готовність до дебатів з Гарріс, але може відмовитись

"Відповідь - так, я, ймовірно, зрештою візьму участь у дебатах", - сказав Трамп провідній Fox News Лоре Інгрем і додав, що будь-які дебати мають проводитись до початку дострокового голосування.

Тим не менш, Трамп перерахував причини, з яких він не братиме участі, хоча Інгрем попередила, що це дозволить його критикам сказати, що він боїться. Трамп вказав на своє нібито лідерство у загальнонаціональних та спірних опитуваннях у штатах, хоча ці опитування показують близькі результати. Він також стверджує, що громадськість знає, які позиції обох кандидатів із цих питань.

"Відповідь - так, але я також можу навести докази на користь того, щоб цього не робити", - додав Трамп. "Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони зароблять десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC".

Трамп і президент Байден домовилися про два дебати, одних 27 червня та інші 10 вересня, організовані ABC News. Катастрофічне виступ Байдена на червневих дебатах викликало заклики демократів до нього відмовитися від висування своєї кандидатури, що він і зробив на початку цього місяця, зіткнувшись зі зростаючим тиском.

Гарріс отримав підтримку достатньої кількості делегатів, щоб стати кандидатом від демократів. З'їзд демократів відбудеться 19-22 серпня у Чикаго.

Гарріс заявила, що готова до дебатів з Трампом і звинуватила Трампа у відступі, щоб спробувати уникнути протистояння віч-на-віч.

Минулого тижня Трамп заявив журналістам, що він "безперечно" проведе дебати з Гарріс принаймні один раз до дня виборів. Пізніше в його офісі заявили, що він не погодиться на передвиборчі дебати з Харріс "доти, доки демократи офіційно не визначаться зі своїм кандидатом".