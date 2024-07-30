RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис, но может отказаться

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", в конечном итоге проведет дебаты с вице-президентом Камалой Харрис перед выборами в ноябре, но он оставил возможность отказаться от этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Ответ - да, я, вероятно, в конечном итоге приму участие в дебатах", - сказал Трамп ведущей Fox News Лоре Ингрэм  и добавил, что любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования.

Тем не менее, Трамп перечислил причины, по которым он не станет участвовать, хотя Ингрэм предупредила, что это позволит его критикам сказать, что он боится. Трамп указал на свое якобы лидерство в общенациональных и спорных опросах в штатах, хотя эти опросы показывают близкие результаты. Он также утверждает, что общественность знает, каковы позиции обоих кандидатов по этим вопросам.

"Ответ - да, но я также могу привести доводы в пользу того, чтобы этого не делать", - добавил Трамп. "Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости… Они заработают десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC".

Трамп и президент Байден договорились о двух дебатах, одних 27 июня и других 10 сентября, организованных ABC News. Катастрофическое выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему отказаться от выдвижения своей кандидатуры, что он и сделал в начале этого месяца, столкнувшись с растущим давлением.

Харрис получил поддержку достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом от демократов. Съезд демократов пройдет 19-22 августа в Чикаго.

Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом и обвинила Трампа в отступлении, чтобы попытаться избежать противостояния один на один.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что  он "безусловно" проведет дебаты с Харрис по крайней мере один раз до дня выборов. Позднее в его офисе заявили, что он не согласится на предвыборные дебаты с Харрис "до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп