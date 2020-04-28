Трамп заявил, что знает новости о состоянии Ким Чен Ына

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля.

Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье'я. Скоро вы тоже узнаете правду".

Ранее главный советник по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним, ранее мировые СМИ писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции не сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.