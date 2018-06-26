Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на авто из Евросоюза

Предполагается, что импортные пошлины на европейские авто составят 20%

Администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Мы завершаем исследование тарифов на автомобили из ЕС, который долгое время извлекал выгоду из США в форме торговых барьеров и пошлин. В конце концов все выровняется - это не займет много времени", - отметил Трамп.

....We are finishing our study of Tariffs on cars from the E.U. in that they have long taken advantage of the U.S. in the form of Trade Barriers and Tariffs. In the end it will all even out - and it won’t take very long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Отметим, ранее американский президент отметил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили из стран Евросоюза, если ЕС не откажется от торговых барьеров в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории Америки.

Напомним, ранее Трамп призвал все страны отменить пошлины на импорт.