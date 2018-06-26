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Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на авто из Евросоюза

НовостиПолитика    26.06.2018 - 15:57
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Предполагается, что импортные пошлины на европейские авто составят 20%

Администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Мы завершаем исследование тарифов на автомобили из ЕС, который долгое время извлекал выгоду из США в форме торговых барьеров и пошлин. В конце концов все выровняется - это не займет много времени", - отметил Трамп.

 

Отметим, ранее американский президент отметил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили из стран Евросоюза, если ЕС не откажется от торговых барьеров в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории Америки.

Напомним, ранее Трамп призвал все страны отменить пошлины на импорт.  

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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