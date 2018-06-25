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Интервью

Трамп призвал все страны отменить пошлины на импорт

НовостиПолитика    25.06.2018 - 02:59
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В противном случае президент США пообещал жесткие ответные меры

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы все страны, которые ввели торговые пошлины на импортируемые товары, отменили их. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые установили искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, поставляющиеся к ним, отменили эти барьеры и пошлины", - заявил Трамп.

В противном случае он пообещал еще более серьезные ответные меры со стороны США.

"Торговля должна быть справедливой, и больше не быть улицей с односторонним движением", - подчеркнул американский президент.

Напомним, в ночь на 22 июня в Европейском союзе вступили в силу новые пошлины на импорт товаров из США с общей стоимостью товаров, подлежащих пошлинам, 2,8 млрд евро. Решение о пошлинах на продукцию из США было принято Евросоюзом в ответ на аналогичное решение американской администрации.

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Теги публикации: Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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