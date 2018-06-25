Трамп призвал все страны отменить пошлины на импорт

В противном случае президент США пообещал жесткие ответные меры

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы все страны, которые ввели торговые пошлины на импортируемые товары, отменили их. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые установили искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, поставляющиеся к ним, отменили эти барьеры и пошлины", - заявил Трамп.

В противном случае он пообещал еще более серьезные ответные меры со стороны США.

"Торговля должна быть справедливой, и больше не быть улицей с односторонним движением", - подчеркнул американский президент.

The United States is insisting that all countries that have placed artificial Trade Barriers and Tariffs on goods going into their country, remove those Barriers & Tariffs or be met with more than Reciprocity by the U.S.A. Trade must be fair and no longer a one way street! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Напомним, в ночь на 22 июня в Европейском союзе вступили в силу новые пошлины на импорт товаров из США с общей стоимостью товаров, подлежащих пошлинам, 2,8 млрд евро. Решение о пошлинах на продукцию из США было принято Евросоюзом в ответ на аналогичное решение американской администрации.