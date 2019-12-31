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Трамп заявил, что закон о ношении оружия спас жизни большинства посетителей церкви в Техасе

Новости » В мире     31.12.2019 - 05:11
Трамп заявил, что закон о ношении оружия спас жизни большинства посетителей церкви в Техасе
Иллюстративное фото (GettyImages)

В штате Техас два человека погибли в результате стрельбы в церкви

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в церкви в Техасе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Президент США подчеркнул, что спасти большинство прихожан удалось благодаря действующему в штате разрешению на ношение оружия.

"Мы молимся за семьи жертв и за посетителей церкви, где вчера произошла атака. Она длилась всего шесть секунд благодаря смелости прихожан, которые попытались защитить 242 остальных присутствующих. Эти герои спасли жизни, а законы Техаса позволяют им носить оружие!" - написал он.

Напомним, в американском округе Таррант (штат Техас) два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. В инциденте пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.

В 2019 году в США было совершено рекордно высокое число массовых убийств, начиная с 1970-х годов, когда в стране начали вести эту статистику. В общей сложности в этом году в США было совершено 41 массовое убийство. При этом в 33 случаях речь шла о массовой стрельбе, в результате чего погибли 211 человек.

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