Трамп заявил, что встреча с Путиным может быть самой легкой из запланированных в Европе

Трамп заявил, что "не может сейчас сказать", кем является Путин - другом или врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть самой легкой из запланированных в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, Трамп отметил, что "не может сказать прямо сейчас", кем является Путин - другом или врагом. При этом, Трамп назвал Путина конкурентом.

"Я думаю, что встреча с Путиным может быть самой простой из всех...Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими - это хорошо, а не плохо", - заявил он.

Отметим, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует предстоящую встречу Трампа с Путиным.