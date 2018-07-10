Трамп заявив, що зустріч з Путіним може бути найлегшою з запланованих в Європі

Трамп заявив, що "не може зараз сказати", ким є Путін - другом чи ворогом

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може бути найлегшою з запланованих в Європі. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, Трамп зазначив, що "не може сказати прямо зараз", ким є Путін - другом чи ворогом. При цьому, Трамп назвав Путіна конкурентом.

"Я думаю, що зустріч з Путіним може бути найпростішою з усіх...Я думаю, що ладити з Росією, ладити з Китаєм, ладити з іншими - це добре, а не погано", - заявив він.

Зазначимо, зустріч Трампа з Путіним відбудеться 16 липня в Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО Йєнс Столтенберг вітає майбутню зустріч Трампа з Путіним.