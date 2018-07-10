Столтенберг приветствует предстоящую встречу Трампа с Путиным

Столтенберг заявил, что завтра на встрече с Трампом в рамках саммита НАТО будут обсуждаться отношения с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Я приветствую тот факт, что президент Трамп встретится с президентом Путиным", - заявил он, отметив, что такая встреча полностью соответствует политике НАТО.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не хочет холодной войны с РФ. При этом, генсек НАТО добавил, что на данный момент необходимым является диалог с РФ на разных уровнях.

Столтенберг также заявил, что нужно стремиться к улучшению отношений с Россией.

"Я также приветствую тот факт, что на завтрашнем ужине мы сможем обсудить с Трампом отношения с РФ перед его встречей с Путиным", - добавил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что встреча Трампа с Путиным отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией.