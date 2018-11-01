Трамп заявив, що завжди намагається говорити правду

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп підкреслив, що намагається говорити правду, коли може

Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається говорити правду, коли це дозволяє його положення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

Зокрема, Трампу нагадали, що в ході виборчої кампанії в 2016 році він обіцяв завжди говорити американцям правду. В той же час його перебування на посаді президента часто супроводжуються неправдивими заявами.

"Я намагаюся. Я маю на увазі, що намагаюся. Думаю, ви теж намагаєтеся. Ви говорите про мене не обов'язково правильні речі. Я намагаюся і завжди хочу сказати правду. Коли я можу, я кажу правду", - підкреслив Трамп.

Зазначимо, коментарі президента США особливо примітні напередодні виборів в Конгрес і після його бездоказових звинувачень на адресу представників Демократичної партії.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав ЗМІ припинити публікацію фейкових новин. Він також заявив, що медіа, які поширюють такі новини, є ворогами американців.

У серпні він вже заявляв, що до категорії "ворогів народу" варто відносити "фейкові новини", які публікують, на його думку, більша частина видань.