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Трамп заявив, що Саудівська Аравія не знає, як користуватись зброєю в Ємені

Новини » Політика    05.11.2018 - 08:28
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Президент США повідомив, що не тримав би в армії людей, які не вміють користуватись зброєю

Під час інтерв’ю президент США Дональд Трамп назвав жахливою трагедією обстріл коаліцією, яку очолює Саудівська Аравія, автобуса з дітьми в Ємені й вважає, що саудівські солдати не знають як правильно використовувати зброю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

На думку Трампа ситуація з авіаударом по автобусу де знаходились діти була жахливою.

"Було страшно дивитися на те, що трапилося з автобусом і цими дітьми... Це зробили люди, які просто не знали, як використовувати зброю, це було просто жахливо", - заявив президент США.

Однак президент США не дав відповідь на запитання чи вплинув цей випадок на його позицію стосовно продажу американського озброєння для Саудівської Аравії. 

Разом з тим Трамп наголосив, що у нього є намір "обговорив безліч тем" з саудівською владою, а також зазначив, що не став би тримати в армії людей "які не вміють користуватися зброєю і стріляють по автобусах з дітьми”.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Ємені арабська коаліція завдала авіаудару по автобусу з дітьми. В Ємені внаслідок авіаударів арабської коаліції по ринку та автобусу загинуло 39 осіб та 51 був поранений, серед яких були переважно діти.

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Новини України оружиеСаудовская АравияДональд Трамп
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