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Трамп заявил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты

Новости » Политика     16.05.2020 - 02:24
Трамп заявил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

По словам американского лидера, ракета будет летать в 17 раз быстрее имеющихся в мире моделей

В Соединенных Штатах в данный момент активно ведется разработка новой ракеты, которая станет самой быстрой в мире. Она будет развивать скорость в 17 раз большую, чем имеющиеся ракеты.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, 15 мая, пишет The Hill.

"Мы ее называем "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал Трамп в Белом доме.

Прещидент США не уточнил, какие именно ракеты он имеет в виду. Однако, он напомнил, что Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных. Также Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5 - 6 раз быстрее, чем имеющиеся модели.

Заявление Трамп сделал в тот момент, когда в Белом доме был представлен фициальный флаг Космических сил США, новейшего подразделения американских вооруженных сил.

Напомним, в апреле Космическое командование Военно-воздушных сил США сообщило, что Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты - до 160-2000 км).

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ракетаДональд Трампкосмический центр
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