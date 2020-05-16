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Трамп заявив про розробку в США найшвидшої в світі ракети

Новини » Політика     16.05.2020 - 02:24
Трамп заявив про розробку в США найшвидшої в світі ракети
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

За словами американського лідера, ракета буде літати в 17 разів швидше наявних у світі моделей

В Сполучених Штатах в даний момент активно ведеться розробка нової ракети, яка стане найшвидшою в світі. Вона буде розвивати швидкість в 17 разів більшу, ніж наявні ракети.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив американський президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 15 травня, пише The Hill.

"Ми її називаємо "супер-пупер" ракетою. І я чув, що вона в 17 разів швидше, ніж ті, що є зараз", - сказав Трамп в Білому домі.

Прещидент США не уточнив, які саме ракети він має на увазі. Однак, він нагадав, що Росія володіє ракетами в 5 разів швидше звичайних. Також Китай працює над ракетами, здатними рухатися в 5 - 6 разів швидше, ніж існуючі моделі.

Трамп зробив Заяву в той момент, коли в Білому домі був представлений офіційний прапор Космічних сил США, новітнього підрозділу американських збройних сил.

Нагадаємо, в квітні Космічне командування Військово-повітряних сил США повідомило, що Росія проводить випробування ракети, здатної знищувати супутники. Йдеться про випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка може збивати супутники на низькій навколоземній орбіті (висота над поверхнею планети - до 160-2000 км).

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ракетаДональд Трампкосмический центр
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