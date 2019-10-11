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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем

Новости » В мире    11.10.2019 - 18:08
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам президента США, отношения с Китаем стали более теплыми

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, отношения между США и Китаем становятся более теплыми. Об этом он заявил в пятницу, накануне встречи с вице-премьером КНР Лю Хэем.

"Много чего хорошего происходит на торговых переговорах с Китаем. Более теплые чувства, чем в недавнем прошлом, больше похоже на старые времена. Я проведу встречу с вице-премьером сегодня. Все хотели бы, чтобы произошло что-то значительное", - написал Трамп.

Также президент США отметил, что возможное торговое соглашение с Китаем может быть подписано без утверждения Конгрессом.

"Одним из важных моментов, связанных с соглашением с Китаем, является тот факт, что в силу разных причин нам не нужно проходить через очень длительный и политически сложный процесс одобрения в Конгрессе. Когда сделка будет заключена, я сам поставлю подпись от лица нашей страны", - сообщил Трамп.

Напомним, РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить валютного соглашения с Китаем. После этого США и Китай смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что в торговых переговорах между США и Китаем не было достигнуто прогресса. По данным китайских СМИ, китайская делегация намерена на день раньше покинуть Вашингтон из-за неудачи.

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