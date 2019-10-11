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Трамп заявив про прогрес у переговорах з Китаєм

Новини » В світі    11.10.2019 - 18:08
Трамп заявив про прогрес у переговорах з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами президента США, відносини з Китаєм стали теплішими

Президент США Дональд Трамп повідомив про прогрес у торгових переговорах з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За його словами, відносини між США і Китаєм стають більш теплими. Про це він заявив у п'ятницю, напередодні зустрічі з віце-прем'єром КНР Лю Хеєм.

"Багато чого хорошого відбувається на торгових переговорах з Китаєм. Тепліші почуття, ніж у недавньому минулому, більше схоже на старі часи. Я проведу зустріч з віце-прем'єром сьогодні. Всі хотіли б, щоб сталося щось значне", - написав Трамп.

Також президент США зазначив, що можливе торгову угоду з Китаєм може бути підписана без затвердження Конгресом.

"Одним з важливих моментів, пов'язаних з угодою з Китаєм, є той факт, що в силу різних причин нам не потрібно проходити через дуже тривалий і політично складний процес схвалення в Конгресі. Коли угода буде укладена, я сам поставлю підпис від імені нашої країни", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укласти валютного угоди з Китаєм. Після цього США і Китай зможуть провести переговори щодо інших ключових питань.

Раніше повідомлялося, що у торговельних переговорах між США і Китаєм не було досягнуто прогресу. За даними китайських ЗМІ, китайська делегація має намір на день раніше залишити Вашингтон через невдачі.

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