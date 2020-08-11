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Трамп заявив, що запросив би Путіна на саміт G7 в США

Вашингтон, Вівторок 11 серпня 2020 02:36
Трамп заявив, що запросив би Путіна на саміт G7 в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)
Автор: Артур Родивилов

Він розглядає можливість проведення саміту в США після виборів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що неодмінно запросив би на саміт G7 російського президента Володимира Путіна. Глава Білого дому вважає його "важливою дійовою особою".

Про це Трамп заявив під час прес-конференції в Білому домі.

Глава держави додав, що розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів в США.

Нагадаємо, в травні президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на нинішній саміт G7 як спостерігача. Також американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Проти цього одразу ж виступили Великобританія, Канада та Європейський союз.

Трамп пояснював, що повернення Росії в G7 допоможе в майбутньому домовитися з нею про ядерний пакт.

Відзначимо, в червні президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії в G7.

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Новини України Володимир ПутінG7Дональд Трамп
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