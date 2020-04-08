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Трамп заявив, що може припинити фінансування ВООЗ

Новини » В світі     08.04.2020 - 05:40
Трамп заявив, що може припинити фінансування ВООЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Дональд Трамп хоче "вивчити можливість" зупинки виплат ВООЗ

Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, ВООЗ отримала величезну кількість грошей від США.

"Ми виділяли як мажоритарні учасники величезну частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. Та вони помилялися щодо багатьох речей, і, судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай. Отже, ми дуже уважно розглянемо все це. Ми зупинимо виплати ВООЗ. І подивимося", - сказав Трамп.

Трамп уточнив, що мав на увазі "вивчити можливість" зупинки виплат.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають керівництва країн не поспішати знімати карантинні обмеження для протидії поширення коронавірусу.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що дослідженням вакцини проти коронавірусної хвороби займаються в більш ніж 70 країнах світу.

Також РБК-Україна повідомляло, що сенатор-республіканець США Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

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Новини України ВООЗДональд Трамп
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