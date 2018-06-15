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Интервью

Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая, - WSJ

НовостиПолитика    15.06.2018 - 09:48
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Пошлины утверждены на импорт китайских товаров на сумму около 50 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином. По данным источников, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, а также представителей министерства финансов и министерства торговли США.

Также сообщается, что пока неясно, когда именно утвержденные тарифы вступят в силу. Предполагается, что сегодня будут опубликован список китайских товаров, которые затронут новые пошлины.

Напомним, ранее Китай призывал США сделать "мудрый выбор" перед решением о пошлинах.  

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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