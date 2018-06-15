Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая, - WSJ

Пошлины утверждены на импорт китайских товаров на сумму около 50 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином. По данным источников, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, а также представителей министерства финансов и министерства торговли США.

Также сообщается, что пока неясно, когда именно утвержденные тарифы вступят в силу. Предполагается, что сегодня будут опубликован список китайских товаров, которые затронут новые пошлины.

Напомним, ранее Китай призывал США сделать "мудрый выбор" перед решением о пошлинах.