Трамп заявив, що представники США і ЄС обговорять мита

Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рутте

Президент США Дональд Трамп заявив, що офіційні особи США незабаром проведуть зустрічі з європейськими колегами і обговорять мита. Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що ми скоро зустрінемось з ЄС", - заявив Трамп.

Трамп додав, що представники ЄС хочуть подивитися, чи зможуть вони "щось придумати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 млрд доларів.

Трамп прийняв таке рішення, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном. За даними джерел, перед затвердженням мит відбулася півторагодинна зустріч старших чиновників Білого дому, посадових осіб адміністрації президента США, які відповідають за питання національної безпеки, а також представників міністерства фінансів та міністерства торгівлі США.