Трамп заявил о подготовке "мощных" санкций против Турции

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил, что Министерство финансов уже готово к работе по введению санкций

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с Конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с Линдси Грэмом (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, - ред.) и многими членами Конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции", - заявил Трамп.

Президент США, что Министерство финансов уже готово к работе, однако для введения ограничительных мер против Турции могут потребоваться дополнительные законопроекты.

"Есть большой консенсус по этому вопросу. Турция просит, чтобы мы этого не делали", - подчеркнул он.



Напомним, ранее Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции в отношении Турции, которая проводит военную операцию в Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.

Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.