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Трамп заявив про підготовку "потужних" санкцій проти Туреччини

Новини » Політика    13.10.2019 - 18:48
Трамп заявив про підготовку "потужних" санкцій проти Туреччини
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявив, що Міністерство фінансів вже готове до роботи по введенню санкцій

Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку разом з Конгресом санкцій проти Туреччини. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Разом з Ліндсі Гремом (сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна, - ред.) і багатьма членами Конгресу, включаючи демократів, працюємо над введенням потужних санкцій проти Туреччини", - заявив Трамп.

Президент США, що Міністерство фінансів вже готове до роботи, проте для введення обмежувальних заходів проти Туреччини можуть знадобитися додаткові законопроекти.

"Є широкий консенсус з цього питання. Туреччина просить, щоб ми цього не робили", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився, щоб американське Міністерство фінансів розробило нові санкції щодо Туреччини, яка проводить військову операцію в Сирії.

9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

Ердоган зазначив, що мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, у південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.

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