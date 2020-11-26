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Трамп снова заявил о победе на выборах, обвинив демократов в "мошенничестве"

Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в своей победе на выборах президента. Он вновь обвинил Демократическую партию в "мошенничестве".

Об этом сообщает The Hill.

Так, на встрече участников законодательного собрания штата Пенсильвания Трамп позвонил своей помощнице Дженни Эллис и обратился к собравшимся за помощью громкой связи.

"Эти выборы были проиграны демократами. Они жульничали. Это были мошеннические выборы", - заявил он.

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Он добавил, что необходимо "перевернуть" результаты выборов.

Напомним, Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.

В понедельник Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "что нужно делать" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.

Также заявив его оппонент Джо Байден не может готовиться к передаче власти. У Трампа якобы есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.

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Новости Украины Дональд ТрампДжозеф Байден