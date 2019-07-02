Трамп снова заявил о планах вывести войска из Афганистана

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хочет оставить американскую разведку в Кабуле

Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить разведку в Кабуле. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на интервью Fox News.

Отметим, что Трамп хотел бы "убраться" из Афганистана, но это страна "с множеством хороших мест, где можно спрятаться", и за ней нужно следить.

"Я бы оставил очень сильную разведку там", - сказал американский лидер.

Заявление Трампа последовало за настойчивыми требованиями талибов переписать черновик мирного договора, согласно которому США выведут свои войска из Афганистана в обмен на обещания лидеров талибов бороться с терроризмом.

"Мы работаем над переписыванием проекта соглашения и включением в него оговорок, которые были согласованы", - сообщил представитель "Талибана" Сухайл Шехин Associated Press 30 июня на второй день переговоров с посланником США Халилзадом Залмайем.

Напомним, Трамп предупредил Иран о возможном ударе США, отношения с которым в последнее время обострились. Он заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя ранее он и отменил запланированную атаку. Трамп повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек, и беспилотник не стоит жизни такого количества людей.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном. Трамп заявил, что последняя встреча с лидером КНДР прошла хорошо и он с нетерпением ждет новой встречи. Встреча президента США ожидается в ближайшее время.