ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп снова заявил о планах вывести войска из Афганистана

Новости » В мире    02.07.2019 - 12:31
Трамп снова заявил о планах вывести войска из Афганистана
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хочет оставить американскую разведку в Кабуле

Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить разведку в Кабуле. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на интервью Fox News.

Отметим, что Трамп хотел бы "убраться" из Афганистана, но это страна "с множеством хороших мест, где можно спрятаться", и за ней нужно следить.

"Я бы оставил очень сильную разведку там", - сказал американский лидер.

Заявление Трампа последовало за настойчивыми требованиями талибов переписать черновик мирного договора, согласно которому США выведут свои войска из Афганистана в обмен на обещания лидеров талибов бороться с терроризмом.

"Мы работаем над переписыванием проекта соглашения и включением в него оговорок, которые были согласованы", - сообщил представитель "Талибана" Сухайл Шехин Associated Press 30 июня на второй день переговоров с посланником США Халилзадом Залмайем.

Напомним, Трамп предупредил Иран о возможном ударе США, отношения с которым в последнее время обострились. Он заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя ранее он и отменил запланированную атаку. Трамп повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек, и беспилотник не стоит жизни такого количества людей.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном.   Трамп заявил, что последняя встреча с лидером КНДР прошла хорошо и он с нетерпением ждет новой встречи. Встреча президента США ожидается в ближайшее время.

Трамп предупредил Иран о возможном ударе США Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном
Новости Украины АфганистанДональд ТрампТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь