ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил, что перемирие в Сирии держится хорошо

Новости » Политика     02.11.2019 - 02:11
Трамп заявил, что перемирие в Сирии держится хорошо
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Он также заявил о хороших отношениях с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекращение огня в северо-восточной Сирии, куда Турция направила войска для расчистки территории сирийских курдских сил ополчения, соблюдается очень хорошо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что у него очень хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны".

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп 23 октября заявил о снятии санкций с Турции, которые были введены 14 октября из-за проведения военной операции в Сирии. По его словам, санкции будут сняты, если Турция не совершит "запретных действий".

Позже курдские силы заявили о возобновлении военной операции со стороны Турции в вблизи "безопасной зоны" в Сирии. По сообщению курдов, 24 октября Турция атаковала три деревни. Однако Турция заявила, что вела ответный огонь по курдам, которые первые совершили нападение на турецких военных.

В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампу
Новости Украины СирияДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь