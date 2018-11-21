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Трамп заявил, что отчет ЦРУ о деле Хашкаджи "не окончателен"

Новости » Политика    21.11.2018 - 02:07
Трамп заявил, что отчет ЦРУ о деле Хашкаджи "не окончателен"
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

ЦРУ пока не обнародовало отчет по делу Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отчет Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи "не окончателен". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Доклад ЦРУ о деле Хашкаджи не является окончательным", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключил окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным.

Кроме того, 17 ноября, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни будет опубликован полный отчет по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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