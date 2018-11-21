Трамп заявив, що звіт ЦРУ по справі Хашкаджи "не є остаточним"

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

ЦРУ поки не оприлюднило звіт по справі Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп повідомив, що звіт Центрального розвідувального управління (ЦРУ) у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи "не є остаточним". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Доповідь ЦРУ про справы Хашкаджи не є остаточною", - сказав Трамп.

#BREAKING CIA report on Khashoggi not killing "definitive," Trump says pic.twitter.com/oOENL2pD9s — AFP news agency (@AFP) November 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в розпорядження Haberturk потрапили два аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи має бути міжнародним.

Крім того, 17 листопада, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні буде опублікований повний звіт щодо розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.