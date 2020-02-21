Трамп заявил, что его осужденный советник заслуживает "справедливого обращения"

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о возможном помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого суд приговорил 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Трампа, Стоун заслуживает "справедливого обращения".

"В какой-то момент я приму решение, однако Роджер Стоун и все другие люди заслуживают справедливого обращения. И этот процесс не был справедливым", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, собирается ли он помиловать Стоуна.

Трамп раскритиковал старшину коллегии присяжных заседателей, сказав, что эта женщина была настроена против президента, а ее "аккаунт в социальнях сетях выглядит ужасно".

"Я хочу окончания процесса. Думаю, это лучшее, что можно сделать. Потому что я хотел бы видеть Роджера оправданным. Я лично думаю, что к нему отнеслись очень несправедливо. Они говорят о давлении на свидетелей, однако человек, на которого он оказывал давление, кажется ,не имел никаких проблем с этим", - отметил президент США.

Ранее сообщалось, что советник и союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы. Стоун был признан виновным по семи пунктам обвинения во лжи Конгрессу.

Напомним, один из старейших помощников Трампа Виктория Коутс покидает Белый дом.