Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІД в Сирії на "місцеві країни"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США вважає, що ІД було майже переможене

Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина та інші країни Близького Сходу зможуть протистояти залишкам терористів "Ісламської держави" на території Сирії без підтримки армії США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа Twitter.

Глава Білого дому розповів, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти "Ісламської держави" повинно було становити всього три місяці, але за підсумком затягнулось на сім років.

"В Сирії ми спочатку збиралися пробути три місяці, а це було сім років тому - ми ніколи не йшли. Коли я став президентом, ІДІЛ шаленіло. Тепер ІДІЛ значною мірою переможено, і інші місцеві країни, включаючи Туреччину, можуть дозволити собі легко впоратися з тим, що залишилося. Ми повертаємося додому", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".