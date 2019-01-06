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Трамп заявив, що не обіцяв швидкого виведення військ із Сирії

Новини » Політика    06.01.2019 - 23:51
Трамп заявив, що не обіцяв швидкого виведення військ із Сирії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше повідомлялося, що президент США дав 4 місяці на виведення військ із Сирії

Виведення американських військових із Сирії може відбутися не найближчим часом. Про це заявив журналістам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я ніколи не говорив, що це буде зроблено дуже швидко. Але ми боремося з "Ісламськj. державою", - заявив американський президент.

У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію залишать понад 2 тис. американських військовослужбовців, які тренують місцеві формування для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Наприкінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ із Сирії, давши військовим на це 4 місяці.

Нагадаємо, після виведення військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.

 

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Новини України Дональд ТрампВійна в Сирії
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