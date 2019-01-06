Трамп заявив, що не обіцяв швидкого виведення військ із Сирії

Раніше повідомлялося, що президент США дав 4 місяці на виведення військ із Сирії
Виведення американських військових із Сирії може відбутися не найближчим часом. Про це заявив журналістам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я ніколи не говорив, що це буде зроблено дуже швидко. Але ми боремося з "Ісламськj. державою", - заявив американський президент.
У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію залишать понад 2 тис. американських військовослужбовців, які тренують місцеві формування для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".
Наприкінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ із Сирії, давши військовим на це 4 місяці.
Нагадаємо, після виведення військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.