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Трамп заявил о непричастности к расследованию дела сына Байдена

Вашингтон, Пятница 18 декабря 2020 03:09
Трамп заявил о непричастности к расследованию дела сына Байдена
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Автор: Артур Родивилов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к делу сына избранного президента США Джо Байдена или всей его семьи. Прокуратура штата Дэлавер ведет налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.

Трамп опубликовал свое сообщение в Twitter.

Это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования по Хантеру Байдену.

"Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это просто еще одна фальшивая новость", - написал он.

Напомним, Министерство юстиции США подало запрос на информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. В частности, запрос касается компании Burisma.

Также в мае американские сенаторы США спрашивали у Госдепа документы об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Оппоненты Джо Байдена утверждают, что он оказывал давление на власти Украины, требуя уволить Шокина, поскольку Генпрокуратура при нем расследовала дело компании Burisma, в котором фигурировал его сын.

По данным The Hill, следствие выяснило, что Burisma перечисляла компании Байдена большие суммы денег ежемесячно. Однако расследование не было завершено.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденДональд Трамп

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